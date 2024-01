Campeonato Pernambucano começa com goleada do Retrô

Retrô foi vice-campeão nos últimos dois anos - (crédito: Foto: Divulgação/Retrô) Jogada10 Jogada10

Começou o Campeonato Pernambucano 2024. Nesta quarta-feira, pela primeira rodada do torneio, o Retrô não tomou conhecimento do Porto. Afinal, em partida realizada na Arena Pernambuco, o Auriazulino goleou o adversário por 4 a 0 e iniciou a competição com o pé direito.

Os gols foram marcados por Guilherme Paraíba, Giva e Fernandinho. Este último, aliás, foi o grande destaque da partida, com dois gols marcados. Dessa forma, o Retrô larga com três pontos, enquanto o Porto segue zerado.

O Campeonato Pernambucano 2024 tem dez clubes, que se enfrentarão em nove rodadas. Ao final da primeira fase, os dois primeiros avançam direto para a semifinal, enquanto quem ficar entre quarto e sexto jogará as quartas de final. Os dois últimos, contudo, serão rebaixados.

A primeira rodada continua nesta quarta-feira, com mais uma partida, mas o encerramento será apenas no fim de semana. Entre terça e quinta-feira da próxima semana os clubes disputarão a segunda rodada.

Outros jogos da primeira rodada do Pernambucano 2024

Santa Cruz x Maguary – Quarta-feira (11/01) – 20h – Arruda

Petrolina x Sport – Sábado (13/01) – 16h – Arena Pernambuco

Náutico x Flamengo de Arcoverde – Domingo (14/01) – 16h – Aflitos

Central x Afogados – Domingo (14/01) – 18h – Lacerdão

