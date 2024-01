Baraúnas e Potyguar Seridoense vencem na estreia do Campeonato Potiguar 2024

Baraúna tem apenas um título potiguar - (crédito: Foto: João Filho/ACEC Baraúnas) Jogada10 Jogada10

Começou o Campeonato Potiguar 2024. E o Baraúnas, de volta à primeira divisão nesta temporada, iniciou o torneio com pé direito. Afinal, nesta quarta-feira, o clube venceu o Força e Luz por 2 a 0 Estádio Nogueirão em duelo válido pelo Grupo B.

Os gols foram de Wester e Cleilton, que deixam o Baraúnas na liderança da chave no momento. No domingo, Potiguar de Mossoró e ABC completam a primeira rodada do grupo.

O Campeonato Potiguar 2024 conta com oito clubes, que se enfrentarão em turno e returno divididos em grupos. Na primeira fase, os clubes da mesma chave se enfrentam em casa e fora, e os dois primeiros avançam para a semifinal. Na semifinal, o primeiro do Grupo A encara o segundo do Grupo B, enquanto o segundo do Grupo A pega o primeiro do Grupo B valendo vaga na decisão.

Já na segunda fase, os grupos se repetem, mas os clubes encaram os adversários da outra chave. Dessa forma, novamente os dois melhores avançam para a semifinal. Caso um time vença os dois turnos será declarado campeão antecipadamente. Se dois times diferentes vencerem, porém, eles disputarão uma final para ver quem será o campeão estadual.

Potyguar Seridoense goleia o Globo

Além da vitória do Baraúnas, o Potyguar Seridoense encarou o Globo no Estádio Coronel José Bezerra e não tomou conhecimento. Pelo Grupo A, a equipe goleou o adversário por 4 a 0, com gols de Jânio Daniel (duas vezes), Jefinho e Renan.

Nesta quarta-feira, América-RN e Santa Cruz de Natal se enfrentam pela primeira rodada para fechar o Grupo A. O Mecão é o atual campeão do torneio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.