Luan Patrick, campeão mundial sub-17, projeta Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira

Luan Patrick em treino na Granja Comary - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira segue a preparação para o Torneio Pré-Olímpico e conta uma pessoa que sabe vencer com a Amarelinha. Afinal, 0 zagueiro Luan Patrick, que conquistou a Copa do Mundo Sub-17 em 2019, está com o grupo que brigará por uma vaga nas Olimpíadas de Paris.

“É uma sensação única. Conquistamos o título sub-17 aqui no Brasil, e estou ainda mais feliz por ser convocado agora, tendo a honra de participar novamente. Defender a Seleção Brasileira é sempre uma honra. Vamos com muita determinação em busca da classificação e, principalmente, do título”, declarou o atleta.

Esta é a primeira convocação de Luan Patrick com o técnico Ramon Menezes. Jogador do Athletico-PR, ele afirmou que o grupo tem treinado bem para a competição.

“Aos poucos estou me entrosando com o elenco. Ramon tornou fácil para mim entender seu trabalho. Ele também tem me ajudado, conversamos diariamente. A integração com o grupo está sendo bastante fácil. Alguns atletas eu já conhecia e já trabalhei junto, outros estou conhecendo agora, mas está sendo tranquilo”, disse.

O Brasil estreia no Pré-Olímpico no dia 23 de janeiro, contra a Venezuela. Na sequência, o time de Ramon Menezes encara Colômbia (26/01), Equador (29/01) e Venezuela (01/03). Os dois primeiros avançam para o quadrangular final, que classificará duas seleções para Paris.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.