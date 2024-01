São Paulo tem reunião nesta quinta para fechar com Thiago Carpini

Thiago Carpini está próximo de ser o novo técnico do São Paulo - (crédito: Foto: Gabriel Tadiotto/E.C.Juventude) Jogada10 Jogada10

Uma reunião nesta quinta-feira (11) deve confirmar Thiago Carpini como novo técnico do São Paulo. O treinador deve se encontrar com a diretoria do Tricolor Paulista e selar o acerto entre as partes. O clube do Morumbi deve pagar a multa de R$ 1 milhão e, após alinhar todos os detalhes, fazer o anúncio oficial.

Nesta quinta-feira, Carpini terá uma conversa com o coordenador técnico, Muricy Ramalho, que teve participação na escolha pelo novo comandante. A ideia é debater as primeiras ideias de Carpini para a montagem do time em 2024. Além disso, o novo treinador pode barrar uma possível saída de alguns jogadores, já que o Tricolor tem diversos atletas na lista de transferências.

O treinador de 39 anos está no Juventude, que já deu sinal verde para o Tricolor negociar com o comandante. O clube deverá ter que pagar uma multa na casa de R$ 1 milhão para tirar o técnico da equipe gaúcha.

O nome de Thiago Carpini agrada mais ao São Paulo por estar mais ‘à mão’ do que, por exemplo, o de Paulo Pezzolano. O uruguaio, ex-técnico do Cruzeiro, está no Valladolid, da Espanha, mas as negociações são mais complicadas. Além de uma multa rescisória mais elevada, o Campeonato Espanhol da segunda divisão, disputado pela equipe do treinador, está em pleno andamento.

Por isso, o sangue novo de Thiago Carpini parece estar mais dentro da realidade e daquilo que pretende o São Paulo. Em 2023, o técnico foi vice-campeão paulista com o Água Santa e também fez o Juventude subir da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a conversar com Santos e Cruzeiro, no começo do ano, mas permaneceu no Juventude.

Os motivos para o São Paulo escolher Carpini

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista em nove dias e a preparação para a temporada foi bastante atrapalhada com a saída de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Apesar de buscar um treinador capacitado, o Tricolor tinha pressa e não queria arrastar as conversas.

Na primeira reunião, Thiago Carpini mostrou conhecimento do elenco tricolor, desejo por utilizar jogadores das categorias de base e empolgação com a possibilidade de trabalhar no Morumbi.

