PSG estuda deixar Moscardo no Corinthians até o meio do ano

Moscardo pode permanecer no Corinthians até o meio de 2024 - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

A negociação envolvendo Gabriel Moscardo e Paris Saint-Germain já virou novela. Após o volante ser diagnosticado com uma lesão no pé esquerdo, o PSG ameaçou desistir do negócio. Contudo, após algumas reuniões, o clube francês mostrou-se interessado em permanecer com a transferência do jogador.

Em reunião nesta quarta-feira (10), Luis Campos, diretor do PSG, tentou tranquilizar o atleta, seus familiares e representantes, todos desgastados pela “novela” que vem se arrastando. O clube francês pediu uma cláusula de segurança ao Corinthians para desistir do negócio. Caso o resultado da cirurgia a ser realizada seja insatisfatório e Moscardo ainda apresente problemas, o time de Paris pode cancelar o acordo.

Assim, o Paris Saint-Germain cogita deixar Moscardo no Corinthians, pelo menos até o meio do ano. O volante deve demorar ao menos três meses para se recuperar totalmente da cirurgia. Desta forma, o jogador deve atuar no Parque São Jorge até julho, quando a temporada europeia reinicia. Enquanto isso, ele volta a pegar ritmo de jogo com o Alvinegro.

Por outro lado, a diretoria do Corinthians afirma que espera o pagamento do Paris Saint-Germain no meio do ano. A tendência é que Moscardo se apresente oficialmente ao grupo do PSG em março, altura em que já deverá estar praticamente recuperado da lesão. Entretanto, ele ainda pode permanecer no Timão em 2024.

Aliás, a transferência vem sendo dada como certa há semanas. PSG e Corinthians entraram em acordo pela venda por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões) e dois milhões de bônus (R$ 10,7 milhões).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.