Veja como foi a ascensão de Thiago Carpini em 2023

Carpini está próximo de ser o novo técnico do São Paulo

O São Paulo está muito próximo de anunciar a contratação de Thiago Carpini. Após a saída de Dorival Júnior, que vai assumir a Seleção Brasileira, o Tricolor deve apostar em um treinador que teve grande ascensão em 2023. Afinal, o técnico foi vice-campeão do Paulistão com o Água Santa, eliminando o clube do Morumbi nas quartas de final. Além disso, no segundo semestre, assumiu o Juventude, que estava brigando para não cair para a série C e levou o time gaúcho ao vice-campeonato da série B.

