Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo

O São Paulo acertou a contratação do técnico Thiago Carpini, de 39 anos. O treinador que estava no Juventude, chega para substituir Dorival Júnior, que deixou o clube para assumir a Seleção Brasileira. Ele chegará ao Morumbi acompanhado dos auxiliares Caio Gilli e Estephano Djian.





O treinador e seu agente tiveram uma reunião nesta quinta-feira (11), que foi definitiva para acertar com o Tricolor. Aliás, o São Paulo vai pagar uma multa de R$ 1 milhão para tirá-lo do clube gaúcho, com quem ele tinha vínculo até o final desta temporada. O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas.

Na primeira reunião, Thiago Carpini mostrou conhecimento do elenco tricolor, desejo por utilizar jogadores das categorias de base e empolgação com a possibilidade de trabalhar no Morumbi. Assim, a diretoria se encantou com o técnico e decidiu fechar, para não arrastar a novela.

O nome de Thiago Carpini agradou o São Paulo por estar mais ‘à mão’ do que, por exemplo, o de Paulo Pezzolano. O uruguaio, ex-técnico do Cruzeiro, está no Valladolid, da Espanha, mas as negociações são mais complicadas. Além de uma multa rescisória mais elevada, o Campeonato Espanhol da segunda divisão, disputado pela equipe do treinador, está em pleno andamento.

Por isso, o sangue novo de Thiago Carpini parece estar mais dentro da realidade e daquilo que pretende o São Paulo. Em 2023, o técnico foi vice-campeão paulista com o Água Santa e também fez o Juventude subir da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a conversar com Santos e Cruzeiro, no começo do ano, mas permaneceu no Juventude.