Neymar lança chuteira e terá Grealish como garoto-propaganda

O brasileiro Neymar e a Puma vão lançar uma nova chuteira. O modelo em parceria com o atacante foi chamado de FUTURE 7 e será utilizada por grandes nomes do futebol mundial, como, por exemplo, atletas da Premier League.

No futebol brasileiro, Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Lucas Veríssimo e Gabriel Verón serão nomes que vão calçar. Já fora do Brasil, também serão modelos o inglês Jack Grealish, do Manchester City, e o alemão Kai Havertz, que defende o Arsenal.

A chuteira é predominantemente branca com detalhes em azul e rosa. O modelo tem texturas de aderência 3D e adapta aos pés masculino e feminino.

Neymar está afastado do futebol, recuperando-se de uma grave lesão no joelho esquerdo. Todavia, ele segue como o principal garoto-propaganda da coleção FUTURE. Assim, o contrato entre ele e a empresa foi assinado em 2020.

A chuteira chega ao Brasil em 18 de janeiro e terá custo de R$ 379,90.

