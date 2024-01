Ronaldo Fenômeno tem viagem marcada para Paris e revela o motivo

Ronaldo estará em Paris para assistir a jogo da NBA - (crédito: Reprodução Instagram) Jogada10 Jogada10

O ex-jogador e atual gestor da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, está de viagem marcada para Paris, nesta quinta-feira (11).

O ex-atleta, aliás, explicou o motivo da ida até a França. De acordo com Fenômeno, será para o lançamento de um tênis da Nike. A revelação foi feita em um bate-papo com o influenciador Speedy, em vídeo publicado no Youtube.

“Por que você vai para Paris? A negócios ou algo do tipo?”, perguntou Speedy. “Um novo tênis da Nike. Vamos lançar amanhã (quinta-feira), em uma partida da NBA. Uma partida da NBA, em Paris”, respondeu.

Curiosamente, o jogo entre Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets será nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), na Accor Arena. É a terceira partida que a NBA realiza em Paris.

Já Ronaldo vai ver um jogo da NBA fora dos Estados Unidos pela segunda vez. A outra partida foi entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, nos Emirados Árabes Unidos.

