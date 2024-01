Empresário cita interesse do Vasco em meia argentino, mas tem concorrência

Vasco tenta superar o Boca Junior na disputa pela contratação de Kevin Zenón - (crédito: Divulgação/Club Atlético Unión) Jogada10 Jogada10

O Vasco tem mais um alvo no mercado sul-americano. Trata-se do meio-campista do Unión, da Argentina, Kevin Zenón. Segundo o canal ‘TyC Sports’, o Boca Juniors foi o primeiro a se interessar pelo jogador e já fez uma proposta. Contudo, nos últimos dias o clube carioca buscou informações e entrou na briga para contratá-lo.

Em entrevista à emissora, seu represente Horácio Rossi, admitiu que o Cruz-Maltino é uma das equipes que deseja contratar Kevin.

“Se o Boca quer um jogador, tenho muitas dúvidas de que ele escape. É verdade que o Vasco se envolveu e vários times pediram, mas o jogador não vai só para onde o Unión quiser, mas também para onde ele quiser”, comentou o representante.

Em seguida, o agente fez uma pressão no presidente do Unión, com o objetivo de vender o jogador.

“Não só temos que defender os interesses da instituição (Unión), que é boa e corresponde ao presidente (Luis Spahn), mas temos que ser responsáveis ??por os interesses do jogador de futebol”, ressaltou Horácio.

Posteriormente, Rossi garantiu que Zenon será vendido nesta janela de transferências.

“A negociação está aberta. Eles estão conversando entre clubes, estão tratando isso diretamente e cada um negocia da forma que achar melhor. No caso de Zenón, foi-lhe prometido que o venderia neste mercado. Isso foi durante a renovação contratual”, assegurou o empresário.

Boca Juniors na frente do Vasco pelo jogador

No atual cenário, o Boca Juniors está na frente do Vasco pela contratação de Kevin. Aliás, para vender o atleta, o Unión pede 4 milhões de dólares (o equivalente a R$ 19,5 milhões, na cotação atual) por 80% dos seus direitos econômicos. Os Xeneizes entendem que ele é o substituto ideal para Valentin Barco, que fechou com o Brighton, da Inglaterra. Além disso, Cristian Medina também pode ser vendido.

Na última temporada, Zenón que tem a preferência por atuar aberto pelo lado esquerdo atuou em 36 oportunidades. Neste período, Zenón anotou três gols e três assistências. Inclusive, ele é uma figura constante nas convocações da seleção sub-20 da Argentina.

