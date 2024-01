Apresentado pelo Fluminense, Renato Augusto exalta Diniz: ‘Admiração mútua’

Renato Augusto é um dos reforços do Fluminense para esta temporada - (crédito: - Foto: Mailson Santana/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Principal reforço do Fluminense para a temporada, Renato Augusto foi apresentado nesta quinta-feira (11), no CT Carlos Castilho. Nesse sentido, o jogador, que foi do futsal tricolor no início da carreira, reiterou o desejo de trabalhar com Fernando Diniz e entender todo o processo. Vale lembrar que o atleta chegou a fazer um curso da CBF (licença B) para ser treinador.

“Sempre quis saber como o Diniz chega no resultado final. Como ele pensa, como ele quer encontrar espaços. Tenho uma admiração mútua. Quando ele me ligou para falar de Fluminense, o que eu tinha de dúvida ele tirou na ligação. Aqui tem profissionais competentes para fazer essa transição. Quero poder estar 100%”, disse, antes de completar:

“Eu (conversei com Diniz), queria entender um pouco mais sobre o clube. Vim de um clube onde eu já conhecia. Tinha esse receio. Conversei com ele e busquei mais informações com alguns amigos. Para saber de grupo, de ambiente. Perguntei como era o clube. Esse é um dos motivos de estar aqui hoje. Fiz curso para treinador, aprendi muito com outros e quero aprender com ele”, acrescentou:

Chega para somar

“Ganso é craque, um jogador que admiro bastante. Já passei por situações assim na carreira, onde dizem que o Renato não pode jogador com Jadson, com não sei quem, e acabava que todo mundo jogava e dava certo. Isso cabe ao Diniz, ele vai saber usar na hora certa, em alguns momentos um joga e o outro não, em outros os dois jogam juntos. Importante, portanto, é ele ter opções em um calendário violento como o nosso, se não tiver, acaba deixando competições de lado. Acredito que o elenco que te dá títulos”, frisou.