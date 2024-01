Luiz Felipe aceita redução salarial e permanece no Santos em 2024

Luiz Felipe é mais um que fica no Santos em 2024 - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Luiz Felipe é mais um que se adequou a nova política salarial e vai permanecer no Santos em 2024. O defensor jogou a última temporada pelo Atlético Goianiense e volta ao Peixe para a disputa do Paulistão e da série B. O jogador foi o sexto nome do grupo que se readequou à nova realidade financeira do clube.

Assim como Luiz Felipe, o Santos também confirmou a permanência do goleiro João Paulo, dos zagueiros João Basso e Messias, do volante Rincón e do atacante Furch, todos que aceitaram ganhar menos em 2024. O atacante colombiano Alfredo Morelos ainda conversa com a diretoria no mesmo sentido, mas as negociações não são consideradas simples.

Aliás, com o acerto com o jogador, o Peixe agora aparenta ter fechado sua lista de zagueiros para a temporada. O clube conta com João Basso, Messias, Luiz Felipe, Alex Nascimento, Jair Cunha e Joaquim para o setor. O último desta lista tem sondagens do Flamengo e pode deixar o clube ainda em 2024.

No Atlético-GO no ano passado, Luiz Felipe conquistou a titularidade absoluta na zaga e fez parte da conquista do acesso da equipe para a Série A. Ele realizou 16 partidas e marcou um gol. Ao todo, somou 1.440 minutos pela Segunda Divisão. O atleta acabou emprestado pelo Peixe quando a equipe ainda estava sob o comando de Paulo Turra.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.