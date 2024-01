Payet exibe boa forma física em primeira viagem internacional com Vasco

Payet na saída do CT do Vasco partindo para o embarque, há dois dias - (crédito: Leandro Amorim) Jogada10 Jogada10

A expectativa sobre Dimitri Payet ganhou tom de otimismo após a reapresentação no Vasco. Afinal, o francês de 36 anos exibe ótima forma física, visivelmente mais magro nas fotos e vídeos de pré-temporada no Uruguai. Ele mesmo fez um post em que escreveu “carregando” e ganhou elogios dos torcedores. Essa, aliás, é a primeira viagem internacional do camisa com o Cruz-Maltino.

Payet desembarcou no Rio de Janeiro em 16 de agosto e, portanto, vai completar cinco meses de Vasco. Com contrato até meados de 2025, o meia-atacante ainda não mostrou muito a que veio e alternou gols importantes com atuações bastante discretas no Brasileirão. A cobrança, principalmente externa, é grande devido ao investimento no salário do francês, o maior do elenco e próximo da casa de R$ 1 milhão.

Curiosamente, esta pode ser a única vez que Payet sai do Brasil com a delegação em 2024. Isso porque, o clube não se classificou para competições sul-americanas e terá nova chance neste ano. Por ora, o Vasco disputa apenas o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil (em ambos ele fará sua estreia) e o Brasileirão no segundo semestre.

Não sei de quando é a foto abaixo, mas essa evolução física só mostra que nosso 10 é focadao demais ???????? pic.twitter.com/ZA5yq1nCFh — Lincoln Macêdo (@olincolnmacedo) January 11, 2024

Na carreira, o francês se acostumou a viajar pela Europa, pois o Olympique de Marselha é presença constante na Liga dos Campeões ou na Liga Europa. Foram oito anos na equipe, de onde se tornou um dos maiores ídolos da história.

Em Punta Del Este, o Vasco fará dois amistosos, contra San Lorenzo (no dia 18) e contra o Deportivo Maldonado-URU (no dia 21).

