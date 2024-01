‘Essa não é a Seleção do Dorival, mas do povo Brasileiro’, diz o novo técnico da Seleção

Dorival é apresentado pelo presidente da CBF Ednaldo Rodrigues - (crédito: Foto: João Garcia / Jogada10) Jogada10 Jogada10

Dorival Júnior foi apresentado na tarde desta quinta-feira (11/1), na sede da CBF, no Rio, como o novo treinador da Seleção Brasileira, com contrato até o fim da Copa de 2026. Dorival assinou o contrato na frente da imprensa e vestiu o agasalho canarinho. E não escondia a emoção. E avisou: quer união total para levar os Canarinhos de volta ao topo.

“É uma satisfação e estou emocionado depois de tudo o que vivi na minha vida. Principalmente nos últimos sete anos. Com momentos de dificuldade na família. Minha esposa com câncer, eu mesmo diagnosticado. Assim, repensei minha carreira. Mas são 54 anos que o futebol vive dentro da minha casa, com meu pai dirigente da Ferroviária, depois jogador, diretor de futebol e treinador. Mas não imaginava que pudesse chegar na Seleção, a mais campeã do planeta. O futebol não pode viver esse momento que passa. Mas que sirva de lição e possamos encontrar um novo caminho de vitórias. Que o torcedor passe a viver um popuco mais a sua seleção e acresite na Seleção e que passe credibilidade”.

Dorival, assim, assume a função que em 2o023 foi de dois interinos, Ramon Menezes e Fernando Diniz, este último dispensado na semana passada tão logo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, voltou ao cargo por decisão do STJD (ele foi destituído em dezembro por problemas na eleição). O primeiro desafio de Dorival no comando serão os amistosos de março da Seleção contra a Inglaterra, dia 23 de março, em Wembley.

