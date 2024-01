Vasco prioriza reforçar seu ataque com iminentes saídas

O Vasco finalizou a venda de Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy, enquanto Orellano comunicou seu desejo de deixar o futebol brasileiro - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

O Vasco terá como prioridade reforçar seu ataque, principalmente as pontas, na janela de transferências que abre oficialmente, nesta quinta-feira (11). Afinal, o clube perdeu uma peça importante no elenco, na última temporada. Trata-se de Gabriel Pec e, além do camisa 11, Orellano pediu para ser negociado. Ou seja, o Cruz-Maltino terá de ir atrás de pelo menos duas novas opções.

Pec, que é uma revelação da base do Gigante da Colina, teve sua saída para o LA Galaxy concluída, na última terça-feira (09). Afinal, o Vasco aceitou a proposta de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 51 milhões na cotação atual) por 70% dos seus direitos. Vale ressaltar que o clube pode ganhar mais 1,5 milhão de dólares de bônus (R$ 7,3 milhões na cotação atual) se o jogador alcançar metas estipuladas em contrato.

Além disso, Orellano conversou com Emiliano Díaz na reapresentação do elenco no último sábado (6) e expôs seu desejo de deixar o futebol brasileiro. Inicialmente, ele estava nos planos da comissão técnica do Cruz-Maltino para a temporada. Desse modo, o clube de São Januário estuda a melhor possibilidade de negociar o argentino, de 23 anos.

Inclusive, ele não viajou com a delegação para realizar parte da pré-temporada no Uruguai e disputar o torneio amistoso ‘Serie Rio de la Plata’. O Vasco preferiu deixá-lo no Rio de Janeiro e planeja utilizá-lo nas primeiras rodadas do estadual até mesmo para atrair uma proposta.

Reforço para a ponta direita é uma urgência

A ponta direita é a posição que mais necessita de contratações. Isso porque Orellano atua apenas por aquela faixa de campo. Enquanto Gabriel Pec pode jogar tanto na direita como esquerda, mas tem preferência pelo primeiro lado. Ou seja, essa é uma das principais missões para Alexandre Mattos. Uma solução pode ser o atacante Luciano Rodriguez, do Liverpool, do Uruguai, que é um dos alvos do Vasco neste momento.

Na verdade, o setor ofensivo do Vasco em geral sofreu bastante com saídas. No caso, Alex Teixeira não renovou seu contrato e Sebastián Ferreira não teve seu empréstimo ampliado. Além de Figueiredo, que fechou com o Coritiba por empréstimo. Até o momento, a única reposição foi o atacante David.

Uma outra prioridade nesta janela seja a busca por um primeiro volante, especialmente para disputar posição com Zé Gabriel.

