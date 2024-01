Dorival fala na primeira vez pela CBF: "é a Seleção do povo brasileiro"

Agora é mais do que oficial: Dorival Júnior é o novo técnico da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11/1), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o treinador falou pela primeira vez como comandante da amarelinha e assinou contrato válido até o pós-Copa do Mundo de 2026. Iniciando os trabalhos no novo papel na carreira, o atual campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo agradeceu o apoio, parabenizou os antecessores e traçou os planos para a “Seleção do povo brasileiro”.

“É uma satisfação, estou sinceramente emocionado. Depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, principalmente nos últimos seis, sete anos, conseguindo vencer dois momentos de muitas dificuldades dentro da minha casa, do meu lar. A minha esposa com um câncer muito agressivo, logo em seguida eu também fui diagnosticado. Isso me fortaleceu ainda mais e pude repensar pontos da minha carreira. São praticamente 54 anos em que o futebol vive dentro da minha casa”, relembrou Dorival.

O treinador chega a CBF em um momento de instabilidade na entidade máxima do futebol brasileiro e já terá paradas duras pela frente. O primeiro compromisso será na data Fifa de março, com amistosos marcados contra Espanha e Inglaterra, e no meio do ano a disputa da Copa América, nos Estados Unidos.

Ainda assim, antes de entrar em campo, Dorival aproveitou para fazer o primeiro chamado como treinador do Brasil. "Estou aqui para fazer a primeira convocação: a do torcedor brasileiro. Que acredite mais na Seleção, que viva mais a Seleção. A partir de agora não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro", pediu o técnico.

O comandante chega para assumir a amarelinha após três treinadores nos últimos 13 meses, incluindo Tite, Ramón Menezes e Fernando Diniz. Na trajetória particular, Dorival passou por 20 clubes e conquistou três Copas do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa e sete estaduais.

“Hoje completo 20 anos de treinador. É uma carreira para a qual me dediquei desde o início, de corpo e alma. Não imaginava que pudesse acontecer num momento como este, até porque um grande amigo meu aqui estava, o Fernando, por quem eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Hoje estou aqui representando a Seleção mais vencedora do planeta, a que inspira muitos no mundo inteiro e tem obrigação de voltar a vencer. O futebol brasileiro é muito forte, se reinventa. Não pode passar pelo momento que está passando. Que sirva de lição para que possamos encontrar um novo caminho”, reforçou Dorival.

Vivendo uma crise política e de volta ao cargo após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não fez parte da coletiva e apenas abriu a cerimônia parabenizando o novo técnico e assinando o contrato válido até depois do próximo mundial.

“Hoje anunciamos o novo treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Está neste momento consolidando um projeto vitorioso para a Copa do Mundo de 2026. Portanto, nesse momento nós vamos estar aqui, na presença de todos vocês, selando o contrato do período a partir de hoje e até pós-Copa do Mundo de 2026”, disse o presidente.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima