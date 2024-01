Borussia Dortmund oficializa retorno de Jadon Sancho

Jadon Sancho assinou contrato de empréstimo com o Borussia Dortmund até junho de 2024 - Foto: Divulgação - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O bom filho a casa torna. Jadon Sancho, de 23 anos, está de volta ao Borussia Dortmund. O clube alemão anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação do atacante por empréstimo junto ao Manchester United até o fim da temporada 2023/24, em junho deste ano. Além disso, o jogador será o novo camisa 10 da equipe.

Sancho defendeu o Dortmund entre 2017 e 2021, antes de ser vendido para o Manchester United em uma transferência que se aproximou dos 85 milhões de euros. No entanto, o atacante teve dificuldades para se adaptar ao clube inglês e assegurou seu retorno ao Borussia.

“Quando entrei no vestiário hoje, senti como se estivesse “voltando para casa”. Conheço o clube por dentro e por fora, sempre estive muito próximo dos torcedores daqui e nunca perdi o contato com os responsáveis. Mal posso esperar para rever meus companheiros de equipe, entrar em campo, jogar futebol com um sorriso no rosto, marcar gols e ajudá-los a se qualificarem para a Champions”, disse Sancho ao canal oficial do Borussia Dortmund.

Além disso, Sancho realizou seu primeiro treinamento nesta quinta-feira com o restante do elenco do Dortmund.

First Jadon session – Recap. ????? pic.twitter.com/7rVtZBbmO7 — Borussia Dortmund (@BVB) January 11, 2024

