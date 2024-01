Dorival minimiza saída do São Paulo

Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo - (crédito: MARCELLO DIAS) Jogada10 Jogada10

Novo treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior deixou o São Paulo nesta semana para se acertar com a CBF. Em sua primeira entrevista no novo emprego, o comandante de 61 anos explicou o porquê da troca. Ele, aliás, minimizou que o Tricolor terá problemas por causa da saída. Afinal, segundo ele, o elenco do clube paulistano é qualificado.

Além disso, Dorival Júnior destacou que as contratações feitas pelo São Paulo nesta janela de transferências foram escolhas da diretoria, não dele. Assim, o futuro treinador Thiago Carpini dará sequência a um planejamento feito pelo clube e não pelo comandante.

“Tinha meu contrato com o São Paulo, preparando a equipe para as competições. Todos os jogadores contratados foram com aceitação da diretoria, um entendimento único de que seriam peças importantes. Não foi uma montagem do Dorival. Nós montamos o São Paulo em uma condição em que qualquer treinador que ali esteja possa fazer o que bem entender, até porque são jogadores versáteis. Buscamos alternativas para ter um elenco mais enxuto em condições de abastecer toda e qualquer situação que pudesse acontecer ao longo das competições”, comentou Dorival, em entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (11).

Dorival, vale lembrar, estava no São Paulo desde abril de 2023 quando chegou para o lugar de Rogério Ceni. O treinador tinha contrato válido até o final de 2024. No Tricolor, foi campeão da Copa do Brasil, um título até então inédito para o clube.

O comandante, aliás, já tinha sido cotado para a Seleção Brasileira no início do ano passado. Afinal, terminou 2022 campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo. Além disso, o comandante tem ainda seis estaduais, outra Copa do Brasil (Santos-2010), Série B (Vasco-2009) e Recopa Sul-Americana (Inter-2011). No entanto, a diretoria do São Paulo não imaginava uma saída de Dorival Júnior em 2024.

O primeiro jogo de Dorival Júnior com o Brasil será contra a Inglaterra, em Londres, no dia 21 de março. O embate será um amistoso. Aliás, vale destacar que a CBF negocia para ter outro amistoso, poucos dias depois, contra a Espanha, também na Europa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.