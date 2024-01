Vasco sofre para derrotar o Flamengo-SP e avança na Copinha

O Vasco derrotou o anfitrião Flamengo-SP na base da raça - (crédito: Foto: Reprodução / YouTube) Jogada10 Jogada10

O Vasco sofreu para derrotar o Flamengo-SP. O time já sabia o resultado do jogo preliminar e só se classificaria com vitória. A equipe carioca perdeu Estrella, seu craque, machucado, no segundo tempo. No entanto, foi para cima. O Gigante da Colina, assim, venceu por 1 a 0, nesta quinta-feira (11), com gol de Paulinho, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. E, assim terminou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, como líder do Grupo 29.

Com o resultado, o Vasco chegou a sete pontos na tabela da competição e avançou para a fase mata-mata. A equipe passou em primeiro no grupo e vai pegar o Vitória no próximo confronto. Agora, porém, é a hora da verdade para os postulantes ao título nacional mais importante da categoria. Já o anfitrião Flamengo-SP, eliminado, sai mais cedo da competição.

Primeiro tempo

Os primeiros minutos da partida foram de pura correria. O Vasco foi para cima. O lateral Paulinho surgiu no ataque e chutou forte. A bola passou perto da trave. Continuou o Vasco. Estrella recebeu na área e passou para Leandrinho, que chutou para fora. O Flamengo-SP respondeu à altura, chegando com perigo: duas vezes com Brendon e uma vez com Kaique.

O Vasco se lançou à frente. Paixão driblou a defesa rubro-negra e chutou cruzado. Na sequência, Estrella dominou no peito e bateu forte de esquerda. Felipe defendeu. No fim da etapa inicial só deu Vasco. Bola alçada na área do Flamengo-SP, Roger cabeceou para o gol. A bola desviou na zaga e foi para fora.

Classificação vem no segundo tempo

Precisando da vitória, afinal, o Vasco se lançou desordenadamente ao ataque. O Flamengo-SP, que se classificaria com o empate, porém, passou a jogar nos contra-ataques e nos erros do time carioca. Aos 18, o Vasco perdeu o meia Estrella, seu principal jogador de armação. Ele saiu machucado para a entrada de Victor Manoel.

Sem o seu principal jogador, no entanto, o Gigante da Colina foi na vontade. Num contra-ataque, Leandrinho arrancou e cruzou da linha de fundo. E Paulinho, dessa forma, surgiu para fazer Vasco 1 a 0, aos 26 minutos. O Flamengo-SP foi para cima, mas não teve tempo o suficiente para empatar. O árbitro apitou o fim do jogo e o Vasco saiu para festejar.

Na preliminar, o Macapá derrotou o Potyguar por 4 a 0 e se classificou para a próxima fase. O time da região Norte chegou a cinco pontos e ficou em segundo no grupo. Flamengo-SP terminou em terceiro no grupo, com quatro pontos. Já o Potyguar Seridoense ficou em último, com zero ponto.

