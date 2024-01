Clube inglês oferece bolada de R$ 64 milhões por Marlon Gomes

Marlon Gomes em ação pelo Vasco - (crédito: Daniel RAMALHO/VASCO) Jogada10 Jogada10

Promessa do Vasco da Gama, o meia-atacante Marlon Gomes foi sondado e recebeu uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) de um clube da Premier League, a primeira divisão inglesa. Vale lembrar que o atleta, no momento, está a serviço da seleção sub-23, que disputa o pré-olímpico até o início de fevereiro.

As informações foram publicadas inicialmente pelo “GE”. O nome do clube, porém, ainda não foi apurado pela imprensa. O clube inglês, inclusive, já teria se acertado com o jogador de 20 anos, mas falta conseguir convencer o Vasco da Gama.

Vale destacar que o jornalista Fabrizio Romano, referência mundial em negociações, também fala que Marlon Gomes desperta interesse de clubes ingleses. O meia-atacante, aliás, tem contrato até o final de 2026 e multa rescisória de 16 milhões de euros, o equivalente a R$ 85,5 milhões. Ou seja, o valor da proposta é de quase dois terços da multa.

Marlon Gomes é carioca e começou nas categorias de base do Nova Iguaçu. Ele chegou ao Vasco em 2018, para o sub-15. O meia-atacante, aliás, foi relacionado pela primeira vez para uma partida do profissional em 2021. Sua estreia, porém, foi apenas em julho de 2022, pela Série B. Desde então, o camisa 25 soma dois gols e três assistências em 44 confrontos.

