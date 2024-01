Barcelona vence Osasuna e encara Real Madrid na final da Supercopa

Jogadores de Barcelona e Osasuna em disputa de bola na semifinal da Supercopa da Espanha - Foto: Divulgação / Barcelona - (crédito: Foto: Divulgação / Barcelona) Jogada10 Jogada10

A final da Supercopa da Espanha está definida. O Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), e vai encarar o Real Madrid na decisão que será disputada no próximo domingo (14). O atacante Robert Lewandowski e o jovem Lamine Yamal, que saiu do banco de reservas, anotaram os gols da vitória do Barça em Riade, na Arábia Saudita.

O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid na última quarta-feira (10), e garantiu seu lugar na decisão. Dessa maneira, um dos maiores clássicos do mundo vai definir o campeão da Supercopa da Espanha na temporada 2023/24 e o Barcelona vai defender o título.

No entanto, o técnico Xavi ganhou uma preocupação para a decisão do próximo domingo. Raphinha sentiu um desconforto muscular no final da primeira etapa e precisou ser substituído. Dessa maneira, Lamine Yamal, que entrou no lugar do brasileiro, pode ganhar nova oportunidade na final.

Barcelona x Osasuna

O Barcelona conseguiu impor a superioridade técnica e teve o domínio da bola durante boa parte da primeira etapa. No entanto, o Osasuna se postou bem defensivamente e conseguiu segurar o empate sem gols até o vestiário.

Na segunda etapa, o Barça mudou a postura e conseguiu criar mais chances de perigo. Assim, o atacante Lewandowski, que não vinha tendo uma grande atuação, aproveitou assistência de Gundogan e finalizou da entrada da área para abrir o placar aos 13 minutos. O gol animou o clube catalão, que voltou a criar chances de perigo com João Félix e Lewa. Por outro lado, o Osasuna teve que ir para o tudo ou nada e dificultou a vida dos culés. Mas, após grande jogada de João Félix, o jovem Lamine Yamal assegurou o triunfo por 2 a 0 com gol marcado nos acréscimos.

