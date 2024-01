Fluminense x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense foi o primeiro colocado do Grupo 13 e mede forças com o Ituano pela Copinha - (crédito: - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Depois de terminar em primeiro no Grupo 13, o Fluminense volta a campo pela Copinha nesta sexta-feira (12). às 16h30 (de Brasília). Assim, o adversário será o Ituano no Estádio Municipal Profº Luís Augusto de Oliveira, o “Luisão”, em São Carlos, pela segunda fase do torneio. O Tricolor de Laranjeiras segue vivo na briga pelo hexa.

Agora é mata-mata. Quem avançar para a terceira fase do torneio mede forças com Criciúma ou São-Carlense, que se enfrentam também nesta sexta-feira (12), porém às 19h (de Brasília). Dessa forma, em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida na decisão por pênaltis.

Onde assistir

Como chega o Fluminense

Como chega o Ituano

FLUMINENSE x ITUANO Segunda fase da Copa São Paulo Futebol Júnior

Data e hora: 12/1/2023, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, em São Paulo

Fluminense: Álvaro; Julio Fidelis, Davi Schuindt, Gustavo Cintra , Léo Jance; Freitas, Fábio, João Lourenço, Agner, Riquelme Felipe; Kelwin.Técnico: Caio Couto.

Ituano: Vitor Henrique; Vinicius Poz, Matheus Rocha, Izidoro e Marcelo Maia; Matheus Aluísio, Kaique Clemente e Victor Silva; Marlinho, Felipe Fonseca e Zé Carlos.Técnico: Chico Elias.

Assistente 1: Amanda Pinto Matias

Assistente 2: Felipe Camargo Moraes

Onde assistir: SporTV