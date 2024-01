Copa da Itália: Com hat-trick de Milik, Juventus goleia e vai à semifinal

Milik celebra um de seus três gols na goleada da Juventus sobre o Frosinone - (crédito: Foto: Divulgação / Juventus) Jogada10 Jogada10

A Juventus é a última equipe classificada para a semifinal da Copa da Itália desta temporada. Nesta quinta-feira (11/1), derrotou, em casa, em Turim, o Frisonone, por 4 a 0. Milik foi o destaque, com três gols: dois no primeiro tempo e outro na etapa final. O polonês ainda fez mais um. Porém, foi anulado. O alemão naturalizado turco Yildiz completou o placar.

Assim, a Juventus se qualifica para enfrentar a Lazio (que avançou ao vencer o clássico da capital com a Roma). Na outra semifinal jogam Fiorentina (que eliminou o Bologna) e Atalanta (que passou pelo Milan), terá pela frente. Diferentemente das etapas anteriores, desta vez os confrontos não serão em jogo único, mas em ida e volta. Atalanta e Juventus farão as partidas de volta em casa.

Juventus fez o jogo ficar fácil

O gol de Milik, de pênalti, aos oito minutos, foi determinante para a Juventus manter a sua tática de jogar atrás deixando a bola com o rival e buscar contra-ataques. Assim, quase ampliou e, apesar de alguns sustos na defesa, foi soberano e conseguiu ampliar. Aos 37 e em bela jogada. Milik faz um lançamento para McKennie e correu para a área para receber livre e ampliar.

No segundo tempo, aos dois minutos, Milik fez o terceiro gol no jogo num erro de lascar do Frosinone. O goleiro Serofolini deu uma bola no fogo para Mazzitelli, que foi muito lento no lance e perdeu para Locatelli. O camisa 5 da Juventus entrou na cara do goleiro, mas tocou para Milik, melhor colocado. Terceiro gol do polonês no jogo. Aos 16, Yildiz, num sem-pulo sensacional após cruzamento de McKennie pela direita, fez 4 a 0.

Raio X de Milik

Arkadiusz Milik tem 29 anos. Desde os 18 joga fora de seu país. Defendeu clubes de ponta como Leverkusen e Ajax antes de chegar ao Napoli. Jogou com os napolitanos entre 2015 e 2022 com muito destaque. Seguiu para o Olympique/FRA, mas pouco produziu. Assim, desembarcou na Juventus na reta final da temporada passada. Saiu-se bem e o clube pagou 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) para ficar em definitivo com o jogador.

Pela Seleção da Polônia, Milik soma 72 jogos e 17 gols. Na Copa do Qatar foi titular contra a Arábia (viória por 2 a 0) e reserva contra México (0x0) e França (ox1). Mas não fez gol.

