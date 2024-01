Carpini se despede do Juventude para assumir o São Paulo

Carpini assumirá o São Paulo em 2024 - (crédito: FOTO: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

Nesta quinta-feira (11), o técnico Thiago Carpini se despediu do Juventude para assumir o São Paulo, clube com o qual acertou para substituir Dorival Júnior. O comandante de 39 anos de idade viveu momentos importantes pela equipe da Serra Gaúcha, pela qual subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, a passagem, ainda que breve pelo clube de Caxias do Sul, ficará para sempre em sua memória.

“Minha chegada e o último jogo em Fortaleza não saem da minha cabeça. No primeiro dia aqui, tinha muita desconfiança de todos, dos atletas carentes que precisavam de uma palavra amiga. Mas conseguimos o acesso. O ano de 2023 foi maravilhoso para nós. Vamos esperar, em 2024, uma mudança de rotas, de planos, mas fico muito feliz por ser lembrado por um gigante”, disse ao ‘Jornal Pioneiro’.

Feliz com a lembrança do São Paulo, agradado por seu bom trabalho pelo Juventude, Thiago Carpini terá oportunidade de voltar ao futebol paulista. Foi em seu estado Natal que ele trabalhou durante praticamente toda a carreira. Aliás, no começo do ano passado, ele foi vice-campeão estadual pelo Água Santa, trabalho que acabaria o levando mais tarde ao próprio Juventude. Nome que trabalhou bastante na montagem do atual elenco do Ju, o treinador pediu à torcida para que continue apoiando a equipe e o planejamento, deixado agora para trás por ele:

“Gratidão, obrigado pela paciência, peço desculpa por qualquer contratempo. Tivemos uma relação de verdade. Que continuem apoiando esse projeto do Juventude vitorioso, um grupo bem montado de atletas. Talvez, a gente tenha até mais sucesso. É um elenco de homens, profissionais, trabalhadores e comprometidos”.

