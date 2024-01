Flamengo vence mais uma e confirma liderança na Copinha

Flamengo busca o pentacampeonato na Copinha - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

Deu Flamengo mais uma vez na Copa São Paulo de Futebol Junior 2024. Afinal, nesta quinta-feira, o Rubro-Negro encarou o Audax (SP), em Osasco, e venceu por 2 a 0. Dessa forma, o time do técnico Mario Jorge terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Werton e Welinton marcaram os gols no Estádio Municipal José Liberatti.

O Rubro-Negro chegou para a partida com a classificação encaminhada, mas não assegurada. O Flamengo podia perder até por um gol de diferença que mesmo assim conseguiria a vaga. Com a vitória, contudo, o time da Gávea não só se classificou como avançou em primeiro no Grupo 19. O Audax, contudo, foi eliminado com a derrota, e o São José (RS) passou em segundo.

Na etapa inicial, os paulistas até tentaram tomar a iniciativa, mas quem marcou foi o Flamengo. Já na reta final, aos 33 minutos, Werton pegou sobra na direita, limpou a marcação e bateu no canto para fazer o gol. Capitão do time nesta quinta, ele se despede da Copinha, já que voltará ao Rio de Janeiro para integrar o elenco que vai disputar o Campeonato Carioca. No fim do mês, o atacante será emprestado ao Santa Clara (POR).

O jogo teve chances para os dois lados no segundo tempo, mas o Rubro-Negro novamente foi mais eficiente. Aos 24, cinco minutos após entrar em campo, Welinton recebeu em profundidade e bateu cruzado e forte. O goleiro Tosti não conseguiu evitar o segundo gol do Fla.

Classificado em primeiro, o Flamengo vai encarar o Náutico na segunda fase. O jogo acontecerá no próximo sábado.

