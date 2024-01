Vasco encaminha compra de Adson, do Nantes, para ser substituto de Pec

Adson atuou em oito jogos pelo Nantes e deve ir para o Vasco - (crédito: Foto: DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Vasco agiu rápido no mercado para suprir a ausência de Gabriel Pec e está perto de confirmar mais um reforço. Afinal, o Nantes, da França, aprovou a proposta de 5.5 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões) por Adson, de 23 anos. Entre o atacante e o Cruz-Maltino, já está tudo certo desde o início da semana para assinar por quatro temporadas, com a possibilidade de extensão de mais uma.

Adson surgiu e se destacou no Corinthians e foi vendido no último mês de agosto. No entanto, ainda não havia se firmado no futebol europeu, com A informação dos valores é do jornal francês “L’Equipe”.

