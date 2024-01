São Paulo confirma oficialmente contratação de Thiago Carpini

Carpini assinou contrato de um ano - (crédito: Foto: DIvulgação/São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo confirmou oficialmente, na noite desta quinta-feira (11), a contratação do técnico Thiago Carpini, de 39 anos. Ele chega ao clube contratado junto ao Juventude, por onde conquistou o acesso à Série A do Brasileirão, no ano passado. O acerto entre as partes foi definido ao longo desta semana.

De acordo com informações fornecidas pelo próprio São Paulo, Thiago Carpini assinou contrato válido até o dia 31 de dezembro e chegará à capital paulista já nesta sexta-feira. O treinador dará prosseguimento à pré-temporada, iniciada no último sábado, altura em que Dorival Júnior já estava apalavrado com a Seleção Brasileira. Ele chega ao clube ao lado do auxiliar Estephanno Djian e do preparador físico Caio Gilli.

“É um momento mágico, me preparei muito para isso. Trabalhar no São Paulo é um sonho realizado, ainda mais em um ano tão importante, de volta à Libertadores. O clube vem de uma temporada vitoriosa, com a conquista inédita da Copa do Brasil, e tem um elenco muito qualificado. Para mim, é uma realização pessoal e profissional”, afirmou Carpini.

O jovem treinador trabalhou quase toda sua carreira no futebol paulista. Antigo zagueiro, que passou muito tempo no Guarani, ele teve justamente o Bugre como seu primeiro clube na carreira de técnico. Posteriormente, passou por Oeste, Inter de Limeira, Ferroviária e Água Santa, por onde foi vice-campeão paulista em 2023. Pelo Juventude, conduziu o time à segunda posição na última Série B do Brasileiro.

