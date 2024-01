Vitória acerta a contratação de Luan, ex-Grêmio

Luan voltou ao Grêmio após passagem muito ruim no Corinthians - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

Livre no mercado após deixar o Grêmio, o meia-atacante Luan já tem um novo clube para 2024. Afinal, o jogador de 30 anos acertou com o Vitória, que está de volta à Série A. Dessa forma, ele será anunciado nos próximos dias pela equipe de Salvador.

Nesta quinta-feira, o presidente do Vitória, Fábio Mota, se reuniu com o empresário Paulo Pitombeira e outros representantes de Luan para sacramentar o negócio. O contrato do atleta será de duas temporadas, até o fim de 2025. O jornalista Fábio Gomes deu a informação inicialmente.

Luan estava no Grêmio desde julho de 2023, mas o Imortal decidiu não renovar o contrato do meia-atacante. Ele entrou em campo apenas cinco vezes nesta segunda passagem, todas saindo do banco. O atleta, porém, atuou somente 45 minutos somando as partidas, sem marcar nenhum gol ou dar assistência.

Até o momento, o Vitória acertou dez contratações para 2024, e Luan será a 11ª. Antes dele, o Leão fechou com Willian Oliveira, Patric Calmon, Cristián Zapata, Caio Vinícius, Erick Castillo, Caio Dantas, Alexandre Fintelman, Muriel, Lucas Esteves e Raul Cáceres.

