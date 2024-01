Flamengo acerta transmissão para jogos nos EUA; saiba onde assistir

Pedro foi o artilheiro do Flamengo na temporada 2023 - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O torcedor do Flamengo acompanhará os jogos amistosos na pré-temporada na tela da Rede Bandeirantes. Afinal, o Rubro-Negro fechou com o canal para a transmissão das partidas nos Estados Unidos, onde o time de Tite realizará parte da preparação para 2024.

De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do “F5”, o negócio está fechada, e a Band já vende os pacotes de patrocínio. A emissora paulista pede R$ 3,4 milhões por cada uma das duas cotas de patrocínio. Vale dizer, porém, que costumam se aplicar descontos neste tipo de negociação.

O Flamengo viaja para a Flórida no dia 18 e volta no dia 30 de janeiro. Em solo norte-americano, o Rubro-Negro vai fazer dois amistosos. No dia 21, o adversário será o Philadelphia Union (EUA), em São Petersburgo. Já no dia 27, porém, o rival será o Orlando City (EUA), em Orlando.

Esta será a segunda vez que o time da Gávea realizará a pré-temporada nos Estados Unidos num passado recente. Em 2019, a equipe disputou a Florida Cup contra Ajax (HOL) e Eintracht Frankfurt (ALE). O time, então comandado por Abel Braga, venceu os bateu nos pênaltis e venceu os alemães em tempo normal para ficar com o título.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.