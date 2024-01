Palmeiras goleia Rio Branco em jogo-treino; veja os lances

Palmeiras passou facilmente pelo Rio Branco - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras goleou o Rio Branco, da Série A3 do Campeonato Paulista, em jogo-treino realizado nesta quinta-feira (11), por 4 a 0. A atividade ocorreu na Academia de Futebol e foi a primeira do Alviverde em sua pré-temporada. Os gols foram marcados por Rafael Coutinho (duas vezes), Luís Guilherme e Mayke. O time volta a enfrentar dois times no sábado: Suzano, pela manhã, e São Caetano, à tarde. Veja os lances do jogo-treino desta quinta no vídeo abaixo.

