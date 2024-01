Corinthians anuncia renovação com Gustavo Mosquito: até 2026

Mosquito será do Timão até o meio de 2026 - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira (11) a renovação de contrato com o atacante Gustavo Mosquito. O jogador assinou nova ligação com o clube, válida até o dia 30 de junho de 2026. Anteriormente, diretoria e jogador tinham um vínculo até o fim de 2023, mas já tinham avançado com a assinatura de um pré-contrato.

Contratado em 2018, Gustavo Mosquito teve passagens por outras equipes, como Vila Nova, Oeste e Paraná, até se firmar no elenco principal. Com a camisa corintiana, ele disputou 150 partidas, com 17 gols marcados e um título do Campeonato Paulista. O jogador comemorou a oportunidade de estender o vínculo junto à nova diretoria, liderada pelo presidente Augusto Melo.

“Estou muito feliz, quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. O ano passado foi muito difícil para mim, por conta da lesão, mas espero que os próximos sejam totalmente diferentes para que eu volte a jogar, tenha sequência e dê muitas alegrias à torcida. Prometo muito trabalho, muita dedicação, pois sei do meu potencial. Vou chegar lá e, junto com meus companheiros, dar alegria para a torcida e alcançar os objetivos do ano”, disse o atacante.

A estreia do Corinthians na temporada de 2024 ocorre no próximo dia 21, quando o Timão enfrenta o Guarani, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

