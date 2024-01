Candangão 2024: Planaltina quer recuperar a tradição na volta à elite

O Candangão 2024 marca o retorno do Planaltina à elite pela primeira vez em 26 anos. O novo passo do processo de reabilitação do clube mais antigo do Distrito Federal é a coroação de um trabalho que começou ainda em 2015, com o retorno às atividades, mas não é para parar por aí. Nas mãos do técnico uruguaio Hugo Pilo, o Galo manteve a base de 2023 e quer continuar nas cabeças até recuperar o papel de referência na capital.

“É importante para o clube estar na elite do futebol local. Isso também vale para a cidade e para o povo, em termos de visibilidade. Significa nossa fonte de trabalho e uma possibilidade de crescimento profissional, então a equipe está pronta para iniciar um novo caminho. Vamos ver como as coisas se comportam, mas garanto que vamos dar o nosso melhor sempre”, garante o treinador.

A renovação de Pilo como comandante foi apenas uma das manutenções importantes do Galo. Entre as outras, vale citar a permanência de Wesley Ceifador, artilheiro do time. O atacante remanescente de 2023 diz aproveitar o gás do acesso para buscar primeiro a permanência e depois pensar em algo maior.

“A gente vem trabalhando forte na pré-temporada, fizemos bons amistosos e saímos com resultado negativo só em um deles. Temos ciência que vai ser um campeonato forte, competitivo, que não vai ter nenhum jogo fácil, mas temos um time bem montado, todo mundo se entregando, doando-se. Temos certeza que podemos fazer um excelente campeonato para buscar coisas melhores em 2025 e a hegemonia que o Planaltina teve no passado”, avalia o homem-gol.

“Sabemos que é difícil, que é complicado, mas nada vai ser impossível, ainda mais que nós temos o pé no chão, sabemos das dificuldades. A gente busca ser um time aguerrido, forte e unido para buscar coisas melhores. Pretendemos fazer um bom campeonato para buscar algo melhor para esse time, essa cidade, e dar felicidade ao torcedor”, acrescenta.

Mesmo com a tradição local, o Planaltina também aposta em nomes internacionais. Além do treinador vindo do Uruguai, o clube trouxe até jogadores de outros continentes, como o japonês Sho Imai, ex-Anapolina.

“Ainda não joguei Campeonato Candango, mas quero aproveitar ao máximo essa experiência e ajudar a mover a equipe na direção certa. Respeitamos todos os adversário e lutaremos com todas as nossas forças em todos os jogos para conquistar nossos objetivos”, explica o japonês.

Apesar da manutenção de algumas peças importantes, o treinador Hugo Pilo esclarece que a chegada dos novos nomes foi especificamente para suprir as saídas de atletas, mas que é um processo natural e são jogadores que chegam para somar.

“Temos uma base do ano passado, gostaríamos de reter mais algum jogador, mas acontecem duas coisas que nos impossibilitam. Primeiro as condições econômicas que fazem com que o clube não compita com equipes de maior poder de compra, e segundo que não vamos crescimento individual de nenhum dos caras que têm chance de sair para melhorar tanto profissional quanto economicamente. Eles deram o seu aqui, agora é hora de fazê-lo em outro lugar. Obviamente tivemos que trazer novos rostos para preencher essas vagas”, comenta.

Com esse elenco mesclado em mãos, Pilo traça como objetivo primeiro o compromisso moral com todos os membros do clube, para aos poucos chegar o mais longe possível. O primeiro passo dessa caminhada será contra um adversário também acostumado com tradição na capital, o Gama. A bola rola no sábado (13/1), às 19h30, no Bezerrão.

“Esperamos que nossa torcida seja mais um jogador, seja o gás combustível para que a gente corra atrás dos nossos objetivos. Que sejam mais um apoiador. Vai ser difícil, mas com a torcida nos incentivando a gente vai correr mais e mais por essa instituição”, pede Wesley Ceifador.



Melhor campanha: quarto (1991, 1993, 1995 e 1997)

Técnico: Hugo Pilo

Time base: não quis divulgar

Destaque: Wesley Ceifador

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima