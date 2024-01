Candangão 2024: Paranoá esbanja confiança e estipula meta ousada

O terceiro lugar na última edição não foi o suficiente para deixar o Paranoá satisfeito. Depois de repetir o marco de 2005, o clube novamente alcançou um pódio, mas o objetivo da vez é chegar na final para brigar pelo título e classificar para a Série D. Mantendo a base do bom trabalho em 2023, o time apostou na contratação do ex-jogador Agnaldo Liz para liderar a equipe rumo a voos maiores e tentar conquistar um calendário cheio na temporada seguinte.

A chegada do novo técnico, com passagem pelo Brasiliense nos tempos em que ainda usava chuteiras, eleva de patamar o clube, mas pesa contra o fato dele ter desembarcado na capital faltando apenas duas semanas para a estreia no Candangão, substituindo Augusto César. Ainda assim, o pacto interno é de união para fazer o Paranoá alcançar o status de referência no Distrito Federal e depois na esfera nacional em um futuro próximo.

“Esse é nosso objetivo. A chegada tarde dificulta um pouco o processo, mas estamos formando um grupo forte para trabalhar nesse período, porque são 9 jogos e 9 decisões para chegar na classificação. Nossa meta é chegar na classificação entre os quatro primeiros, então vamos brigar muito para dar essa alegria aos diretores, nossos jogadores, famílias e o torcedor. Vamos trabalhar dessa forma, respeitando todos os adversários, mas acreditando que temos condições de chegar a classificação e ir um pouco mais longe do que no ano passado”, ressalta Agnaldo Liz.

O primeiro compromisso será contra o Capital, no domingo (14/1), às 15h30, no Defelê.

Melhor campanha: Terceiro colocado (2005 e 2023)

Técnico: Agnaldo Liz

Time base: citou Henrique, Fernandinho, Douglas Rato, Douglas Alemão, Willian Jr, Geovane e Gabriel Costa como destaques, mas não deu o time

Destaque: Douglas Rato