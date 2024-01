Ceará x São Paulo: onde assistir, escalações, arbitragem

Menta comanda o treino do São Paulo, que na noite desta sexta-feira encara o Ceará. Quem perder, estará eliminado - (crédito: Foto: Reprodução/SPFC play) Jogada10 Jogada10

Segundo colocado do Grupo 7 da Copinha, o São Paulo enfrenta, na noite desta sexta-feira (12/1), às 21h30 (de Brasília) pela segunda fase da competição, o Ceará, vencedor do Grupo 8. O duelo será no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Quem passar vai jogar contra Ferroviária ou Gama-DF (que fazem a partida preliminar).

Veja aqui todos os 128 times participantes da Copinha e seus grupos

O Tricolor fez uma fase de grupos irregular. Na estreia goleou por 5 a 1 o modesto Porto Vitória-ES. Porém, depois, penou para fazer 3 a 2 no Carajás-PA, de virada e perdeu para a Ferroviária por 2 a 1. Agora o treinador Menta espera que o time se reencontre neste jogo decisivo, onde a derrota significa a eliminação.

Onde assistir

Os canais SporTV (fechado) e Premiere (PPV) transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como está o Ceará

O Ceará terminou em primeiro no Grupo 8, que teve sede em Leme. Porém, como o estádio da cidade tem apenas seis mil lugares, a federação paulista remarcou o duelo para Araraquara (a 122km de distância), já que a Fonte Luminosa comporta 20 mil pessoas. Isso causou reclamação dos cearenses, pois como primeiro colocado, a tendência seria seguir na cidade do seu grupo. O time terá apenas um desfalque: o lateral-direitoo Enzo Ludovico, machucado Assim, Zé Neto começa entre os titulares. A única divida do treinador Alison Henry está na zaga. Yago e Boateng disputam a posição.

Como está o São Paulo

Na derrota para a Ferroviária, o técnico Menta escalou dez reservas, colocando seis titulares durante o segundo tempo. Porém, mesmo assim o time não conseguiu a virada. Para esta partida, ele volta com o 11 que considera o titular Mas ciente de que, para vencer os cearenses, precisará de um futebol bem melhordo que o time A apresentou contra o Carajás. Naquela partida da segunda rodada (que valeu vaga antecipada à 2ª fase) saiu perdendo por 2 a 0 e virou no segundo tempo, mas dois gols na reta final. No treino desta quinta, Menta priorizou o sistema defensivo, que levou quatro gols de bola parada. Já na frente, trabalhou opções de jogadas para o artilheiro Ryan Francisco. Afinal, o garoto vem sendo o melhor do time nesta Copinha.

CEARÁ X SÃO PAULO

2ª fase da Copa São Paulo

Data e horário: 12/1/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

CEARÁ: César; Zé Neto, Boateng (Yago), Jonathan e Kauã; João, JV e Caio Rafael; João Victor, Kadu e Pablo. Técnico: Alyson Henry

SÃO PAULO: Leandro Mathias; Igor Teixeira, Lucas Loss, Kauê e Negrucci; Palmberg, Henrique Fabiano e Guilherme Reis; Mateus Amaral, Ryan Francisco e Luiz Henrique. Técnico: Menta

Arbitro: João César Ferreira da Silva Júnior

Auxiliares: Diogo Cruz Freire e Juliana Vicentin Esteves

