Botafogo x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo tenta ficar entre os 32 melhores da Copinha - (crédito: Foto: Henrique Lima/Botafogo)

Na noite desta sexta-feira (12), Botafogo e Novorizontino se enfrentam pela primeira fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola as 19h30, em Franca, no interior paulista, em confronto que abre, para os dois times, o mata-mata da competição deste ano. As duas equipes chegam invictas a esta etapa, com os cariocas somando 100% de aproveitamento até então.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo da Cazé TV, canal do YouTube, a partir das 19h.

Como chega o Botafogo

O Botafogo chega para este primeiro mata-mata da Copinha com 100% de aproveitamento na competição. Líder de seu grupo, o Glorioso derrotou Tiradentes (1 a 0), Rio Claro (2 a 1) e Francana (1 a 0) para conseguir a classificação a estes 32-avos de final. Aliás, o Alvinegro sequer sai de Franca, a terra do sapato, cidade onde esteve durante a primeira fase. O Glorioso, dessa forma, procura dar sequência à sua campanha e se manter vivo no campeonato.

Como chega o Novorizontino

Já o Novorizontino vem de uma campanha um pouco menos regular. Na primeira fase, embora invicto, o clube do interior paulista saiu com uma vitória e dois empates. Logo na estreia, derrotou o Comercial, de Ribeirão Preto, por 3 a 1, mas empatou suas duas partidas seguintes, contra Chapecoense e Jacuipense. Isto, entretanto, não mudou o destino da equipe, que ainda assim obteve sua classificação. O time amarelo e preto buscará, portanto, surpreender os cariocas na jornada desta sexta.

BOTAFOGO x NOVORIZONTINO

Copa São Paulo de Futebol Júnior – segunda fase

Data e horário: 12/1/2024 às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Lancha Filho, em Franca (SP)

Árbitra: Marianna Nanni Batalha (SP)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e João Messias da Silveira (SP)

BOTAFOGO: Heitor; João Cintra, Kawan, Gabriel Peixoto e Devid; Gabriel Cunha, Kauê Leonardo e Fabiano; Bernardo Valim, Kayke e João Guilherme. Técnico: Eduardo Oliveira.

NOVORIZONTINO: Mayk; João Araújo, Dantas, Luizão e Romário; Messias, Diego Galo, Tavinho e Lucas Café; Kaique e Kauê Canela. Técnico: Rafael Stucchi.

