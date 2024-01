Dirigente do River Plate admite interesse em Flaco López, do Palmeiras

Flaco López está na mira do River Plate - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O River Plate estuda uma oferta para tirar Flaco López do Palmeiras. A informação saiu do próprio dirigente da equipe argentina, Leonardo Ponzio. Em participação em um programa no canal Tyc Sports, o o diretor disse que tem interesse na contratação do atacante. Contudo, ressaltou que caso aconteça as negociações, não será nada fácil.

“José López está numa equipe que compete ao mesmo nível que nós, não sei se é mais caro ou mais barato, mas é uma negociação que, se for preciso, vai demorar, porque não é fácil conseguir jogador de uma um time brasileiro”, disse o dirigente.

Apesar do interesse, o Alviverde não tem interesse em negociar o seu atacante neste momento. O Palmeiras investiu cerca de R$ 35,7 milhões pela contratação do atacante em 2022, quando ele deixou o Lanús. Aliás, o Verdão chegou a antecipar receitas para selar a transferência do jogador.

Flaco López teve seu nome ligado ao River Plate nas últimas semanas. Segundo a imprensa argentina, a contratação do centroavante do Palmeiras seria um desejo do técnico Martin Demichelis. Contudo, o Verdão não tem a intenção de vender o jogador no atual cenário. Até porque, ele integra um setor que é prioridade de contratação do clube.

Isso porque o Verdão acertou as saídas de Artur e Kevin, além de perder Endrick no segundo semestre. Além disso, a direção entende que houve uma queda de rendimento do ataque após a lesão de Dudu. Ou seja, qualificar o setor ofensivo é uma prioridade.

Passagem de Flaco pelo Palmeiras

Flaco chegou ao Palmeiras em junho de 2022. Desde então já atuou em 55 partidas e anotou dez gols. Até aqui são quatro títulos conquistados: o bicampeonato brasileiro (2022 e 2023), além do estadual e a Supercopa do Brasil (2023). Seu vínculo tem validade até julho de 2027.

