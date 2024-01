Vasco oficializa contratação do zagueiro Robert Rojas

Robert Rojas chega por empréstimo após recomendação da comissão técnica de Ramon Díaz - Foto: Divulgação/Vasco - (crédito: Foto: Divulgação/Vasco) Jogada10 Jogada10

Agora é oficial. O Vasco anunciou, nesta sexta-feira (12), a contratação do zagueiro Robert Rojas. O paraguaio já treinava com o elenco vascaíno desde a primeira semana de janeiro, e agora o empréstimo junto ao River Plate, da Argentina, foi oficialmente anunciado pelo clube enquanto o atleta faz a pré-temporada no Uruguai.

Rojas é um dos três novos reforços do Vasco para 2024, ao lado de João Victor, zagueiro vindo do Benfica, e David, atacante emprestado pelo Internacional.

O defensor paraguaio pertence ao River Plate, e o Vasco fechou um empréstimo com a opção de compra, sujeita a metas não divulgadas que o zagueiro precisará alcançar.

Dirigente do River Plate admite interesse em jogador do Palmeiras

Além disso, a contratação de Rojas é um desejo antigo da diretoria do Vasco. Em agosto de 2023, o clube quase o trouxe, mas uma exigência repentina do River Plate impediu o acordo. O defensor chega após aprovação e recomendação da comissão técnica de Ramón Díaz.

Rojas deixou uma mensagem para nossa torcida! ????#VascoDaGama pic.twitter.com/I9sKF6cKMR — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 12, 2024

Rojas começou a carreira no Guaraní, do Paraguai, e chegou ao River Plate em 2019. Dessa maneira, com quase 100 jogos e 11 gols pelo clube argentino, o zagueiro também conta com diversas convocações para a seleção paraguaia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook