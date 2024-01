Com aval do Fortaleza, Santos disputa últimos jogos pelo Flamengo

Santos disputa os últimos jogos pelo Flamengo em janeiro - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Santos está de saída do Flamengo, mas ainda não encerrou sua história no clube rubro-negro. O goleiro vai disputar dois jogos do Campeonato Carioca e só se apresenta ao Fortaleza depois do fim de janeiro. A informação é do “ge”.

O Flamengo se acertou com Fortaleza e vai pagar o salário do Santos em janeiro. O goleiro inicia os trabalhos no Fortaleza no começo de fevereiro. O contrato do arqueiro no Leão é válido até 2026.

Santos disputa dois jogos pelo Flamengo

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (17), diante do Audax, em Manaus, pela estreia do Carioca. Em seguida, os jogadores rubro-negros embarcam para Orlando, onde vão disputar dois amistosos de pré-temporada. A ideia é que Santos seja utilizado durante os compromissos do elenco principal nos Estados Unidos.

Na estreia do Carioca, Tite usará os titulares em Manaus. Portanto, Santos não será utilizado na próxima quarta-feira (17). O goleiro, dessa forma, só deve assumir as traves rubro-negras nos jogos contra Nova Iguaçu e Portuguesa, nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente. Nestas partidas, Mario Jorge comandará um time alternativo em campo.

Santos entrou na história do Flamengo depois de conquistar os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. O goleiro, por outro lado, acabou perdendo espaço depois das chegadas de Sampaoli e Tite em 2023. O arqueiro já disputou 63 jogos pelo clube rubro-negro.

