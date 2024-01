Marçal deve perder as três primeiras rodadas do Carioca

Marçal foi expulso no primeiro clássico contra o Flamengo, no ano passado - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O Botafogo deve ter desfalques importantes para sua estreia no Campeonato Carioca de 2024. A bola rola na próxima quarta-feira (17), contra o Madureira, no Estádio Nilton Santos. Na noite de quinta-feira (11), a presidente do Tribunal de Justiça Desportivo do Rio de Janeiro (TJD-RJ), Renata Mansur, indeferiu um pedido do clube para converter a suspensão do lateral-esquerdo Marçal, no último Estadual, em penas alternativas.

Marçal pegou cinco jogos de suspensão e uma multa de R$ 3 mil por ofensas ao árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano e por chutar um microfone na beira do gramado, no clássico contra o Flamengo, pela Taça Guanabara, em fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, levou o cartão vermelho no duelo vencido pelos rubro-negros por 1 a 0. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), aliás, manteve a decisão.

Mansur, no despacho, sustentou que Marçal ainda não cumpriu metade da pena e tampouco realizou o pagamento da multa, algo que impede, então, a conversão da sanção. O lateral-esquerdo cumpriu dois jogos e entrou em campo, na Taça Rio, com um efeito suspensivo.

Assim, Marçal perderia, além da estreia, os embates contra o Bangu (20/11), no Nilton Santos, e contra o Boavista (24/1), no Elcyr Resende, em Saquarema.

E não é só Marçal…

Para a estreia, o técnico Tiago Nunes deve ter mais baixas. Afinal, o goleiro John e os meias-atacantes Urso e Savarino não tiveram as inscrições protocoladas na Ferj (Federação do Estado do Rio de Janeiro).

Segundo o regulamento, os jogadores devem aparecer no Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas) da Ferj até o quinto dia útil que antecede o início do Carioca. Ou seja, o prazo era até a última quarta-feira (10)

