Botafogo pode emprestar até 25 nomes nesta virada de ano. Veja a lista

Um batalhão de jogadores está deixando o Botafogo neste início de nova temporada. Afinal, muitas apostas do extinto projeto sub-23 seguem sob contrato, retornaram de empréstimo e foram negociados novamente. Além deles, nomes que já tiveram destaque pelo time principal também não ficam, abrindo caminho para uma pequena reformulação. Assim, um total de 25 atletas podem sair.

A lista é grande e inclui vários que o torcedor provavelmente nunca ouviu falar. Mas, nos últimos dias, alguns chamaram mais a atenção. O Jogada10 preparou a lista completa, baseada em um levantamento recente do perfil “Canal do Medeiros”, no Twittter.

Entre os jogadores estão o lateral/volante JP Galvão, que vai disputar o Paulistão pela Inter de Limeira, o zagueiro Philipe Sampaio, que fará o restante da temporada europeia pelo RWD Molembeek, da Bélgica, e mais outros “famosos”, como Oyama e Chay.

Emprestados pelo Botafogo em 2024:

Goleiros: Gabriel Toebe (Avenida-RS) e João Fernando (Boavista-RJ)

Laterais-direitos: JP Galvão (Inter de Limeira-SP) e Vitor Marinho (ABC-RN)

Lateral-esquerdo: Jefinho (Brasil-RS)

Zagueiros: Philipe Sampaio (RWD Molenbeek-BEL), Sousa (RWD Molenbeek-BEL) e Henrique Vermudt (Ferroviário-CE)

Meio-campo: Luís Oyama (Juventude-RS), Felipe Vieira (América-RN), Antônio Villa (América-RN), Witor Lessa (Náutico), Juninho (Madureira)

Atacantes: Chay (Guarani), Sérgio (América-RN), Esquerdinha (América-RN), Dudu (Democrata-MG), Gabriel Conceição (Boavista-RJ), Vitinho (Ferroviário-CE)

Ainda devem sair, em breve, os seguintes nomes: o goleiro Diego Loureiro, que estava emprestado ao Atlético-GO; o zagueiro Reydson, ex-Resende; os volantes Breno, que defendeu o Ceará no segundo turno da Série B do Brasileirão, e Kayque, que teve curta passagem pelo Molenbeek; o atacante Emerson Urso, que jogou pelo Ituano e até está com a delegação alvinegra na pré-temporada, e o atacante Iago André. Todos têm vínculos ativos com o Botafogo.

Alguns saíram, um foi comprado

Por outro lado, diversos jogadores já deixaram o clube, com o fim do contrato. São eles: os zagueiros Matheus Cabral e Espinosa, o lateral-esquerdo Eduardo, o lateral-direito Wallyson, o meia Darius Lewis e o atacante colombiano Dylan Talero, que era uma aposta de John Textor, dono da SAF, e foi comparado na base a Cristiano Ronaldo.

Entre tantos não aproveitados, o Glorioso comprou o volante Newton, que se destacou nos treinos no fim do ano passado e chegou a entrar na última rodada do Brasileirão. Ele pertencia a Jacuipense-BA.

