BH celebra renovação no Flamengo e projeta títulos: ‘Não gosto de perder’

Antes da apresentação oficial de De La Cruz, Bruno Henrique concedeu uma entrevista coletiva para imprensa na tarde desta sexta-feira (12), no Ninho do Urubu. O atacante, dessa forma, celebrou sua renovação de contrato no Flamengo. O camisa 27 prolongou seu vínculo na clube por mais três anos.

“Eu gostaria de agradecer a Deus por tudo que eu e minha família já enfrentamos. Nós somos grato por tudo que o Flamengo já fez por mim. Portanto, nosso desejo de ficar ficou muito fácil”, declarou Bruno Henrique.

Renovação de Bruno Henrique

“Assim que eu cheguei, me identifiquei com o clube e com a cidade. Hoje eu tenho dois flamenguistas em casa. O meu filho Lorenzo sabe tudo de Flamengo, conhece todas as músicas do Flamengo. Ele é um flamenguista doente e me cobra muito dentro de campo. O Pietro também está vivendo essa fase e sabe tudo de Flamengo. O meu desejo de ficar foi maior do que qualquer coisa. A minha família foi fundamental para eu escolher o Flamengo”, afirmou Bruno Henrique.

Ao longo da entrevista, Bruno Henrique também comentou sobre seus próximos objetivos no Flamengo e relembrou sua lesão grave no joelho direito. O atacante ficou um ano afastado dos gramados por conta da contusão.

“Eu não gosto de perder par ou ímpar. O que me motiva é sempre almejar coisas grandes e nesses três anos aqui não vão ser diferentes. Eu acredito que estamos no caminho certo e espero que a gente tenha êxito”, declarou Bruno Henrique.

“Eu tive uma lesão grave, mas sempre tive apoio dos meus familiares. O departamento médico do Flamengo sempre me deu tranquilidade e me garantiu que eu poderia voltar. Então esses pontos me deixaram mais tranquilo. O meu contrato estava terminando e ainda não tínhamos resolvido, mas procurei ajudar. Eu sei do meu potencial e só queria ajudar, independentemente de contrato ou não. Eu dei meu melhor”, completou Bruno Henrique.

Ídolo do Flamengo

Assim, Bruno Henrique fica no Flamengo até dezembro de 2026. O atacante está no clube desde 2019 e é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro. O camisa 27 já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e três Cariocas.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (17), diante do Audax, às 21h30, em Manaus, pela estreia do Campeonato Carioca. Em seguida, os jogadores rubro-negros embarcam para os Estados Unidos, onde vão disputar dois amistosos de pré-temporada.

