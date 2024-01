Monza x Inter de Milão: escalações e onde assistir

Jogadores da Inter de Milão durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Internazionale Milano - (crédito: Foto: Divulgação/Internazionale Milano) Jogada10 Jogada10

Líder em campo. Neste sábado (13), a Inter de Milão defende o topo da tabela do Campeonato Italiano às 16h45, quando visita o Monza em partida válida pela 20ª do Calcio, no Estádio Brianteo.

Como chega o Monza

Atualmente na 11ª posição do Calcio com 25 pontos, o Monza faz uma campanha regular na competição e está apenas oito pontos abaixo da Fiorentina, primeira equipe dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias. A equipe está invicta há duas rodadas e vem de uma vitória por 3 a 2 sobre a Frosinone, fora de casa.

Além disso, a boa notícia para o técnico Stefano Citterio é que o clube não possui jogadores lesionados ou suspensos e vai com força máxima para o duelo deste sábado.

Como chega a Inter de Milão

Dona da melhor campanha do Calcio, a Inter de Milão lidera a competição com 48 pontos conquistados, com dois de vantagem para a vice-líder Juventus. Ou seja, um triunfo fora de casa neste sábado garante a liderança isolada. Além disso, os Nerazzurri vêm de uma vitória por 2 a 1 sobre o Hellas Verona na rodada passada e conquistaram o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Italiano.

Ao mesmo tempo, o técnico Simone Inzaghi não terá problemas no elenco e vai com força máxima buscar os três pontos fora de casa.

Monza x Inter de Milão

20ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 13/01/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Brianteo, em Monza (ITA)

Monza: Michele Di Gregorio; Patrick Ciurria, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini e Luca Caldirola; Pedro Pereira, Valentin Carboni e Andrea Colpani; Matteo Pessina, Warren Bondo e Dany Mota. Técnico: Stefano Citterio.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni e Dumfries; Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Onde assistir: ESPN e Star+

