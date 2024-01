Você sabe qual é o clube brasileiro que mais contrata estrangeiros?

Soteldo trocou o Santos pelo Grêmio - (crédito: Foto: Divulgação/Grêmio) Jogada10 Jogada10

Com a abertura da janela de transferências, muitos clubes brasileiros optam, principalmente, pelo mercado sul-americano para encontrar melhores opções. Só na primeira semana, o argentino Alario chegou ao Internacional, e o conterrâneo Marchesín ao Grêmio, que também terá o venezuelano Soteldo. O levantamento do “Torcedores.com” revela, assim, que, de antemão, os clubes da dupla Gre-Nal são os brasileiros que mais contratam estrangeiros na história.

Para o levantamento, a presença de estrangeiros nos 20 clubes da Série A de 2024 e dos quatro campeões brasileiros que jogarão a Série B foi consultada no site “Transfermarkt” e rechecadas nos sites O Gol e Wikipedia. Foram consideradas, a princípio, as contratações anunciadas até a manhã de sexta-feira (12). São eles: Athlético Paranaense, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Atlético-MG, Corinthians, Grêmio, Santos, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Sport, Coritiba, Bahia, Vitória, Fortaleza, RB Bragantino, Juventude, Cuiabá, Criciúma, Atlético-GO e Guarani.

O top-5

Com a chegada de Soteldo e do goleiro Marchesín, o Grêmio lidera, então, a lista com 75 estrangeiros jogando com a camisa do Tricolor gaúcho. No caso do clube, o país que forneceu mais reforços foi a Argentina, com o impressionante número de 30. Ou seja, chega a 40%.

Em seguida, aparece o arquirrival Internacional, com 74 estrangeiros, já contando com o novo atacante Alario. Os três argentinos do elenco atual fazem com que os hermanos permaneçam na liderança de reforços, com 26. Fechando o top-3, a chegada de Cazares e Otero levou o Santos aos 70 jogadores de fora do Brasil. No caso do Alvinegro, são 17 argentinos.

O Vasco ocupa o quarto lugar com 68 estrangeiros, contando com o zagueiro paraguaio Rojas, que chegou por empréstimo do River Plate. A atual campeã mundial também é a maior exportadora de peças para o Cruz-Maltino, com 22 jogadores, contando com Vegetti, Orellano e Capasso do elenco atual.

Por fim, para fechar o top-5, o Athlético teve 64 estrangeiros na sua história, trazendo três apenas nessa janela: os paraguaios Gamarra e Benítez e o lateral argentino Godoy. Aliás, ao contrário dos quatro primeiros do ranking, o país que mais exportou jogadores para o Furacão foi a Colômbia, com 15.

Lista de contratações estrangeiras dos clubes brasileiros em 2024

Athletico: Mateo Gamarra (PAR), Romeo Benítez (PAR) e Leo Godoy (ARG)

Vitória: Cristián Zapata (COL), Eryc Castillo (EQU) e Raúl Cáceres (PAR)

Santos: Cazares (EQU) e Otero (VEN)

Grêmio: Soteldo (VEN) e Marchesín (ARG)

Corinthians: Rodrigo Garro (ARG) e Diego Palácios (EQU)

Botafogo: Savarino (VEN) e Alexander Barboza (ARG)

Cruzeiro: Lucas Romero (ARG) e Juan Dinenno (ARG)

Atlético-GO: Alejo Cruz (URU) e Mateo Zuleta (COL)

Criciúma: Yerson Candelo (COL) e Baltazar Barcia (URU)

Flamengo: Nicolás De La Cruz (URU)

Internacional: Lucas Alario (ARG)

São Paulo: Damián Bobadilla (PAR)

Palmeiras: Aníbal Moreno (ARG)

Vasco: Robert Rojas (PAR)

