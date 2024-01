Atlético mira contratações para o ataque e quer sombra de Hulk e Paulinho

Rodrigo Caetano busca opções no mercado para fortalecer ataque do Atlético - (crédito: Pedro Souza / Atletico) Jogada10 Jogada10

O Atlético ainda não fechou as contratações para reforçar seu elenco em 2024. Após anunciar Gustavo Scarpa – único nome confirmado até agora – o Galo quer, pelo menos, mais dois nomes para a frente alvinegra.

A informação foi antecipada pelo jornalista Thiago Fernandes e confirmada pelo Jogada10. O Galo pensa em mais dois jogadores para fortalecer seu elenco. A diretoria conta com Hulk e Paulinho, que fizeram do setor um dos melhores do Brasil em 2024, mas quer mais.

A ideia do Galo é ter um centroavante para fazer sombra a Hulk e Paulinho. A expectativa é um jogador para conseguir suprir as eventuais ausências dos titulares. Vale lembrar que o Galo já tentou Borré, Marcos Leonardo e Rodrigo Muniz. No entanto, não conseguiu qualquer acerto com esses nomes. As novas tentativas não foram vazadas.

Além disso, o Galo quer também um jogador para a ponta. A expectativa é ter um jogador agudo e de velocidade para dividir as atenções com Pavón. Vale ressaltar, inclusive, que esse nome também não foi divulgado, mas é estudado nos bastidores da Cidade do Galo.

Allan Kardec busca espaço no Atlético

Embora esteja em busca de um nome no mercado, o Atlético tem Allan Kardec à disposição. O jogador, aliás, garante que busca mais espaço e diz que passou um dos momentos mais difíceis da carreira recentemente.

“Agradeço a Deus porque foram momentos muitos difíceis. Como profissional, foi o momento mais difícil da minha carreira. Mas sei que as pessoas tiveram paciência, tive excelentes profissionais que me ajudaram. Agradeço a Deus, a essas pessoas e especialmente aos meus familiares, que em momento algum deixaram de me ajudar e de me apoiar”, finalizou.

