Dirigentes do Flamengo rebatem Dorival sobre férias em 2022: ‘É mentira dele’

Após a apresentação de De La Cruz, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel responderam algumas perguntas dos jornalistas no Ninho do Urubu. Em uma delas, ambos foram questionados sobre uma declaração do atual técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, sobre o período de férias do elenco rubro-negro no fim de 2022.

Recentemente, o profissional afirmou, ao portal ‘ge’. que sua comissão técnico deseja que o grupo se reapresentasse em 19 de dezembro, logo após a pausa para a Copa do Mundo do Qatar. Por outro lado, Braz e Spindel discordaram da versão do técnico.

“Roupa suja se lava em casa. Tema que é tratado aqui dentro a gente não coloca para fora. Já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele e da comissão técnica voltar dia 19 de dezembro”, afirmou Spindel.

“É mentira dele (Dorival)”, completou Braz. Posicionamento do técnico da seleção Dorival Júnior falou sobre as críticas à duração das férias dos jogadores do Flamengo ao fim da temporada de 2022. Na ocasião, o Rubro-Negro havia conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores.

“Nossa comissão técnica não tem nada a ver com essa decisão e, pelo contrário, tinha uma opinião que foi externada em reunião após o título em Guayaquil. Nosso desejo era de que os jogadores se reapresentassem no dia 19/12 (…). Realmente, foi um tema com vozes discordantes e decidimos para bater o martelo após a definição da renovação, porém não abriria mão desse retorno dia 19 – disse. Dirigentes rubro-negros discordam Bruno Spindel explicou que houve discordâncias sobre a data da volta, mas garantiu que tomou a decisão final ao lado de Marcos Braz. O vice-presidente de futebol, por sua vez, mandou um recado para Dorival e lamentou que o comandante tenha demorado a se posicionar sobre o assunto.

"A posição da comissão técnica dele foi de (voltar) 3 de janeiro. Eu e Marcos mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. Num ano em que a gente jogou quase 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo. (…) A decisão em 26 de dezembro foi minha e do Marcos. Porque a decisão não se tomava. A gente não concordava com 3 de janeiro e a gente mandou que se reapresentasse no dia 26 de dezembro – afirmou Spindel. "A única pena que tenho nisso é: por que levou 12 meses para se posicionar? Porque o questionamento da imprensa em relação a por que a gente voltou no dia 26 de dezembro foi desde sempre. Aí depois que ganha do Flamengo, numa final, aí vai se posicionar. Por que não falou antes? O tadinho e o coitadinho no futebol brasileiro navegam bem", disse Braz.