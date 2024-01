Corinthians e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira (12/1), às 17h15 (de Brasília) pela segunda fase da Copa São Paulo. Maior campeão do torneio, o Timão, na primeira fase, terminou em primeiro lugar no Grupo 10. Já o Bugre foi o segundo colocado do Grupo 9. O jogo ocorre mo Bento de Abreu, em Marília, e a Voz do Esporte transmite o duelo. O pré-jogo começa antes, às 16h30. A narração? Com o premiado Cesar Tavares!