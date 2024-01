Spindel diz que tem atleta que não quer vir para o Flamengo: ‘Medo de não jogar’

“Teve um agora, há pouco tempo”, completou o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, sem revelar nomes.

Vale lembrar que o clube da Gávea chegou a negociar com o meia Gustavo Scarpa, que acertou com o Atlético-MG. Na época, o jogador, porém, não topou o projeto rubro-negro em virtude da concorrência do elenco. O meio de campo tem nomes como Arrascaeta, De La Cruz e Gerson e a disputa promete ser intensa no setor.

Demora nos acordos e três nomes

Spindel também explicou o motivo da demora por outras contratações e afirmou que Tite tem participado ativamente dos nomes escolhidos. Nesse sentido, o clube segue ativo no mercado e tem conversas em andamento por três atletas: Léo Ortiz, do Bragantino, Viña, da Roma, e Luiz Henrique, do Betis.

“O Flamengo não vai pagar o preço errado. Existe o tempo, existe a janela. O quanto antes o atleta estiver aqui é melhor, mas a gente tem feito e faz tudo em conjunto com o treinador. A gente leva em conta o lado esportivo. Se eu preciso demorar um pouco mais para trazer o atleta, é óbvio que eu converso com o Tite. O principal é ser assertivo. Tem que ser atleta que sabe lidar com a grandeza do Flamengo, a pressão de ganhar domingo e quarta e tenha o aspecto dentro do campo que a gente precisa. As decisões são do dia a dia’, elucidou.

“Tem três nomes que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse: Léo Ortiz, Matías Viña e Luiz Henrique. São negociações muito difíceis, que estão tomando tempo e a gente vai traballhar o futuro de Gabigol melhor possível para ter o desfecho positivo”, acrescentou.

Renovação de Gabigol

No último dia 11, Gabigol completou cinco anos com a camisa do Flamengo, porém encerrou 2023 em baixa. No entanto, o futuro do ídolo rubro-negro ainda é incerto, visto que está em seu último ano de contrato. Por fim, Marcos Braz explicou a situação e disse que ‘as coisas vão se resolver’

“Após o título de 2022, a gente já estava na construção do novo contrato. Foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar de situação que está em curso. Ele tem um ano de contrato. A gente está conversando. Eu não vou me estender em relação a isso. Na parte esportiva, é redundância falar. Ele chegou questionado, mas deu super certo. É o ídolo do Flamengo. As coisas vão se resolver. O Gabriel vai estar aqui de coração, como ele já está. Qualquer tipo de questionado dos empresários a gente vai resolver com eles”, finalizou.

