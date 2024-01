Vitória negocia a contratação do meia Daniel, do Fluminense

Daniel deve deixar o Fluminense e acertar com o Vitória em breve - (crédito: Lucas Mercon) Jogada10 Jogada10

O Vitória segue negociando a contratação de Daniel, ex-Bahia, que possui contrato com o Fluminense até o final de 2024. De acordo com o presidente do clube baiano, Fábio Mota, disse que a negociação está avançada e pode ser concretizada nos próximos dias. A informação é do portal “ge”.

Revelado nas divisões de base do Tricolor, Danielzinho teve passagens por Oeste, Botafogo-SP e Bahia. Com a camisa da equipe baiana, o jogador esteve em campo em 177 partidas, com 11 gols e 17 assistências.

Além disso, conquistou dois títulos do Campeonato Baiano, uma Copa do Nordeste e o acesso para a Série A, em 2022. Ao perder espaço em 2023, retornou ao clube que o revelou e ficou como opção no elenco de Fernando Diniz. O jogador esteve com o grupo campeão da Libertadores e disputou 13 partidas no total, com uma assistência.

Presidente explica negociação

Daniel chegará para reforçar um setor que já conta com Dudu, Rodrigo Andrade, Willian Oliveira, Caio Vinícius e Matheusinho. Recentemente, o clube acertou a contratação do meia Luan, ex-Grêmio e Corinthians. O presidente Fábio Mota falou sobre o andamento da negociação pelo meio-campista do Fluminense.

“Estamos conversando com o Fluminense, nos acertamos com eles. O Fluminense só vende e não empresta. Da mesma forma como Luan (ex-Grêmio), só vem em definitivo, da mesma forma como Everaldo (ex-Fluminense e que estava no América-MG) que adquirimos em definitivo para o Vitória. Danielzinho é no mesmo formato. Já nos entendemos com o Fluminense no valor e na forma de pagamento. Estamos nos finalmentes com o empresário do jogador para que possamos anunciar hoje a contratação de Danielzinho também”, afirmou o presidente do Leão da Barra ao portal “ge”.

