Homenagem a Beckenbauer e gols de Musiala e Kane na vitória do Bayern

Em jogo marcado por muitas homangens a Franz Beckenbauer, o Bayern, nesta sexta-feira (12/1) venceu o Hoffenheim por 3 a 0, gols de Musiala (dois) e Kane. O jogo foi na casa dos Bávaros, a Allianz Arena, em Munique, abrindo a 17ª rodada do Campeonato Alemão e os jogos da competição, após a tradicional parada para as festas de Natal e fim de ano.

A vitória levou o Bayern aos 41 pontos, um atrás do líder Leverkusen. O Hoffenheim está em sétimo lugar, com 24 pontos. Mas pode perder uma posição ao fim da rodada.

Homenagens a Beckenbauer

Beckenbauer, que morreu nesta segunda-feira aos 78 anos, foi lembrado pelos seus muito títulos como jogador e técnico. Com o Bayern: quatro Copas da Alemanha e cinco titulos europeus. Com a Alemanha: uma euro e duas Copas . Os jogadores entraram para o aquecimento com as camisas numeros 5. Na torcida, muitos cartazes lembrando o Kaiser. No telão, muitas imagens de Beckenbauer. Além disso, vários jogadores do passado foram convidados para reverenciar o Kaiser, como outro mito, Paul Breitner. E, quando os times entraram em campo, um minuto de celebração, com os jogadores perfilados e um enorme bandeirão com a foto do maior jogador da história da Alemanha.

Musiala garante os três pontos do Bayern

O Bayern buscou o ataque pelos flancos e chegou ao gol aos 12 minutos. O aniversariante Sané (o alemão completou 28 anos) encontrou Musiala pela direita e bateu com força para abrir o placar. Contudo, apesar de disciplinado ofensivamente, os Bávaros (com 67% de posse e mais finalizações, 7 a 5) não ampliaram. Afinal, o Hoffenheim se fechou bem.

No segundo tempo, o jogo pegou fogo. Se o Bayern teve um gol anulado, de Sané , e chances de ouro desperdiçadas por Musiala (na trave) e Laimer, com belas defesas de Baumann, o rival não ficou atrás. Afinal, no espaço de cinco minutos obrigou o goleiro Neuer a fazer duas defesas incríveis em cabeçada de Bier e chute de Kramaric. Além disso, o Hoffenheim ainda acertou o travessão bávaro (com Bier). Enfim, o jogo estava todo em aberto.

Contudo, aos 25, veio o segundo gol. Musiala invadiu a área e tocou para Sané. Este cruzou e Musiala, mesmo sem jeito, tocou e mandou para o gol. E como o Hoffenheim ficou com dez (Proemel, expulso) o jogo ficou sob medida para o time da casa administrar a vantagem e vencer mais uma. Mas com direito a gol de Kane, aos 45. O bayern recuperou a bola na intermediária e o resultado foi seu atacante receber na área e fechar o placar.

