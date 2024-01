São Paulo Sub-20 - (crédito: Foto: Célio Messias / São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

Após terminar em segundo lugar no Grupo 7 da Copinha, o São Paulo enfrenta, na noite desta sexta-feira (12/1), às 21h30 (de Brasília) pela segunda fase da competição, o Ceará, vencedor do Grupo 8. O duelo será no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Para acompanhar a partida, nada melhor do que a cobertura da Voiz do Esporte. A transmissão, para esquentar as turbinas, começa com um pré-jogo às 20h45, sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.